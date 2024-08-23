Азербайджан и Узбекистан подписали договор о союзнических отношениях, что выводит двусторонние отношения на новый уровень. Этот шаг был сделан в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан, где он провел переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Президент Алиев выразил свое довольство заключенным соглашеним и подчеркнул историческое значение этого события. «Сегодня мы стали официально союзниками. Это на самом деле, соглашусь, исторический момент. Договор о союзнических отношениях – это высший международный документ, который могут подписать две страны», — заявил азербайджанский президент.

Алиев также отметил растущий международный авторитет Узбекистана, упомянув недавний успех узбекистанских спортсменов на летней Олимпиаде, где страна стала лидером среди мусульманских стран. Он высоко оценил экономические и социальные преобразования в Узбекистане под руководством Мирзиёева.

Президент Узбекистана, в свою очередь, назвал визит Алиева историческим событием. «Сегодня мы с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем подписали договор о союзнических отношениях. Этот документ знаменует начало новой главы в укреплении межгосударственного взаимодействия», — заявил глава Узбекистана.

Оба лидера выразили уверенность, что новый статус союзников будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.