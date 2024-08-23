Израиль отказал палестинскому президенту Махмуду Аббасу в разрешении посетить сектор Газа, заявил советник палестинского президента по международным отношениям и бывший глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

Он уточнил: это подтверждает реальность израильской оккупации Газы, поскольку Израиль контролирует, кто и когда может въехать и выехать из сектора.

15 августа власти Палестины уведомили израильские власти, что президент Аббас посетил Газу в ближайшее время и встретился с местным населением.

«Мы не просили разрешения. Мы объявили, что президент отправится в Газу. А затем последовал ответ Израиля, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу въехать в Газу. Это означает только то, что Газа находится под израильской военной оккупацией. Но мы не спрашиваем разрешения у израильских оккупантов, чтобы палестинский президент мог посетить любую часть палестинской территории. Это очевидно», — подчеркнул Аль-Малики.

Он отметил: палестинские власти отказываются мириться с таким положением дел, хотя и признают реальность израильской оккупации.

«Аббас заранее знал, что Израиль не позволит ему поехать в Газу. Именно поэтому он запросил поддержку и гарантии безопасности от Совета Безопасности ООН — чтобы преодолеть израильский отказ въехать в Газу», — пояснил политик.

Президент Палестины Аббас объявил о своем намерении посетить Газу 15 августа во время выступления перед турецким парламентом в Анкаре.

В 46-минутной речи, на которой присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и законодатели от всех политических партий, Аббас обвинил США в затягивании «катастрофы» в Газе путем поддержки Израиля и наложения вето на резолюции в Совбезе ООН. Он также призвал мир юридически наказать Израиль за военные преступления и нарушения международного права.