ПОЛИТИКА
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Мусульманки разочаровались в Камале Харрис
Группа «Мусульманки за Харрис» отказалась от дальнейшей поддержки вице-президента — все из-за решения демократов не дать палестинским делегатам выступить на национальном съезде партии
Мусульманки разочаровались в Камале Харрис
Reuters / Reuters
23 августа 2024 г.

Группа «Мусульманки за Харрис» объявила о роспуске и прекращении поддержки вице-президента. Причиной группа назвала решение кампании Камалы Харрис отказать в выступлении палестинским спикерам на съезде Демократической партии. Это посылает «ужасный сигнал», подчеркнули в объединении.

Члены «Национального движения неопределившихся‎» — то есть политиков, которые пока не поддержали ни демократов, ни республиканцев‎ — ранее заявили, что получили 30 приглашений на съезд. Они попросили у организаторов дать возможность выступить палестинским делегатам. Однако демократы отказали — хотя ранее предоставили десять минут на выступление представителей Израиля. Выступившие на съезде родственники израильских пленных, удерживаемых в Газе, со сцены призвали «‎положить конец страданиям невинных жителей Газы»‎.

«Семья израильского заложника, которая была сегодня на сцене, проявила больше сочувствия к палестинским американцам и палестинцам, чем наш кандидат или съезд Демократической партии. Это ужасный сигнал для демократов. Палестинцы имеют право говорить о Палестине», — подчеркнули «‎Мусульманки за Харрис».

После этого члены группы устроили сидячую забастовку возле здания съезда. К ним присоединились прогрессивные демократические кандидаты — в частности, была замечена конгрессвумен Ильхан Омар.

Джо Байден в своем выступлении призвал как можно скорее добиться прекращения огня в Газе.

В Чикаго, где в этом году проходит съезд Демократической партии, проживает одна из крупнейших палестинских общин в США, а в соседних штатах Мичиган и Миссури живет самая большая мусульманская общины страны. Все три штата считаются колеблющимися — то есть в них большинство жителей не поддерживает ни республиканцев, ни демократов. Именно за такие штаты и будет идти решающая борьба на президентских выборах в ноябре.

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