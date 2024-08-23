Кабинет министров Тайваня 22 августа сообщил, что расходы острова на оборону в следующем году вырастут на 7,7% — это почти в два раза выше ожидаемого роста ВВП республики (прогнозируется на уровне 3,2%). В годовом исчислении расходы превысят $20,25 млрд, что составит 2,45% ВВП.

Расходы включают специальный бюджет в размере $2,8 млрд на покупку новых истребителей и наращивание производства ракет. Это было частью дополнительных военных расходов в размере $7,5 млрд объявленных в 2021 году на пятилетний период.

КНР считает Тайвань китайской территорией и обещает распространить суверенитет Пекина на остров. За последние пять лет Китай усилил военное и политическое давление, чтобы заявить о своих притязаниях, которые Тайбэй решительно отвергает.

Правительство Тайваня сделало военную модернизацию ключевой политической платформой и неоднократно обещало увеличить расходы на оборону, включая разработку подлодок тайваньского производства.

Военно-воздушные силы Китая почти ежедневно вторгаются в воздушное пространство Тайваня, а в мае провели военные учения вокруг острова вскоре после инаугурации президента Лая Циндэ, которого Пекин называет «сепаратистом». Лай отвергает притязания Китая на суверенитет, заявляя, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

Оборонный бюджет еще должен утвердить парламент, где правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) потеряла большинство на январских выборах. Основная оппозиционная партия Тайваня, Гоминьдан, также неоднократно выражала свою поддержку укреплению обороны острова.

Китай также усиленно модернизирует свои вооруженные силы, производя новые авианосцы, истребители-невидимки и ракеты. В марте КНР объявила о росте расходов на оборону на 7,2% в этом году до $234,10 млрд, опережая целевой показатель экономического роста примерно на 5% на 2024 год. По мнению аналитиков, расходы на оборону составляют лишь около 1,3% ВВП Китая.