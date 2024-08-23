Руководство Демократической партии отказало американцам палестинского происхождения в праве выступить на съезде в Иллинойсе, несмотря на просьбы пропалестинских делегатов. После этого в квартале, где проходит съезд, вспыхнули масштабные протесты.

Как пишет газета Washington Post (WP), лидеры демократов были обеспокоены тем, что речь, посвященная войне в Газе, может пошатнуть единство, которое члены партии пытались изо всех сил изобразить. Хотя, естественно, ни о каком единстве речи не было.

Открытая поддержка Израиля администрацией Байдена стала предметом разногласий внутри партии. Это побудило некоторых делегатов выступить против выдвижения вице-президента Харрис в качестве кандидата в президенты от Демократической партии.

Выступить на съезде планировал Аббас Алави — делегат из Мичигана и лидер «Национального движения неопределившихся» — то есть политиков, которые не поддерживают ни демократов, ни республиканцев.

Алави заявил, что Харрис, президент Байден и их команды знали о просьбе неопределившихся делегатов о том, чтобы на съезде Демократической партии выступил американец палестинского происхождения.

Выступить на съезде планировали член парламента штата Джорджия Рува Ромман, член парламента штата Иллинойс Абдельнассер Рашид и доктор Таня Хадж-Хассан, педиатр, лечившая пациентов в Газе.

Однако после переговоров с Демократической партией им сказали «нет», отмечает Алави.

При этом на съезд пригласили выступить семьи израильских заложников, удерживаемых в Газе.

Родителей Герша Гольдберга-Полина в своем выступлении призвали к немедленному прекращению огня и заключению сделки. Они особо подчеркнули, что только соглашение поможет им вернуть их сына домой, а также положить конец страданиям палестинцев. Последняя реплика вызвала бурные аплодисменты толпы.

Во время своей речи на съезде Демократической партии Джо Байден подчеркнул свою приверженность освобождению пленников из Газы и соглашению о прекращении огня. Однако премьер Нетаньяху заявил, что Израиль остается привержен своим требованиям и отказывается от уступок. Это фактически означает срыв мирных переговоров, как бы того ни хотела команда Байдена.