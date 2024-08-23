Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) заблокировали поставку 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, произведенных на заводе немецкого концерна Rheinmetall, в Польшу. Как сообщает польская газета Rzeczpospolita, решение было принято из опасений, что эти боеприпасы могут быть переданы Украине.

Польша заказала эти снаряды еще в 2022 году, вскоре после начала российского нападения на Украину, с целью пополнения своих запасов. Однако поставка так и не состоялась. В национальном Агентстве по вооружению Польши изданию сообщили, что контракт был расторгнут в июле 2023 года «из-за проблем, связанных с реализацией проекта субподрядчиком».

Rzeczpospolita отмечает, что Польша в настоящее время может производить лишь 30 тыс. снарядов в год, при условии выполнения обязательств субподрядными компаниями, в основном из Словакии.

В марте 2023 года польское правительство приняло секретное постановление, касающееся расширения производства и закупки боеприпасов. На данный момент Варшава приобретает артиллерийские снаряды у Южной Кореи и рассматривает возможность строительства артиллерийского завода в Польше.

Ранее сообщалось, что часть доходов от замороженных в странах Евросоюза российских активов будет направлена на обеспечение Украины боеприпасами. Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что Чехия закупит за эти средства «сотни тысяч» крупнокалиберных боеприпасов для Украины.

Закупки боеприпасов в третьих странах для Украины предложил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Он сообщил, что республика нашла за пределами ЕС полмиллиона 155-мм и 300 тыс. 122-мм снарядов, которые могут быть поставлены Киеву в течение нескольких недель при наличии финансирования. К инициативе присоединились 18 стран.

Первая партия снарядов была поставлена ВСУ в июне. Теперь поставки продолжаются ежемесячно, в объеме 50-100 тыс. штук за раз.