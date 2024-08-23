** 17:15

Штурм волгоградской ИК-19 завершен. Предварительно, все захватчики ликвидированы. По данным Mash, штурм ИК-19 закончился - он продлился полчаса.

В результате все захватчики были нейтрализованы, а заложники освобождены.

Mash сообщает, что в ходе штурма один из захватчиков попытался подорвать себя с помощью самодельного взрывного устройства, но он потерпел неудачу.

**15:51

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19 по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Глава волгоградского управления СК лично курирует работу на месте происшествия.

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства в исправительной колонии ИК-19, включая условия содержания заключенных и соблюдение норм безопасности.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила дополнительных сотрудников в Волгоградскую область для оказания помощи в разрешении кризисной ситуации.

В регионе был создан оперативный штаб для координации всех действий по освобождению заложников. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начальник ФСИН Аркадий Гостев уже доложил ему о ситуации в волгоградской колонии. Президент также заявил, что заслушает доклады руководителей МВД Владимира Колокольцева, Росгвардии Виктора Золотова и других силовых структур, которые участвуют в операции.

В распоряжении «Известий» оказался список предполагаемых заключенных, захвативших сотрудников исправительной колонии ИК-19 в Суровикино. Среди них, предположительно, Рамзидин Т. (28 лет, осужден за покушение на сбыт наркотиков), Рустамчон Н. (23 года, осужден за покушение на сбыт наркотиков), Назирчон Т. (28 лет, осужден за покушение на сбыт наркотиков) и Темур Х. (29 лет, осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

**14:17

В исправительной колонии строгого режима №19 в Волгоградской области произошел захват заложников. По данным ФСИН России, инцидент начался во время заседания дисциплинарной комиссии, когда заключенные захватили сотрудников учреждения.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в результате инцидента один из сотрудников колонии был убит. ФСИН также подтверждает наличие пострадавших.

В телеграм-каналах появилось видео из захваченной колонии, на котором виден заключенный с предметом, похожим на нож, с лозунгами террористической организации ДАЕШ. На полу лежит окровавленный сотрудник ФСИН.

По информации Telegram-канала Baza, начальнику ИК-19 Андрею Девятову удалось сбежать от захватчиков. Сейчас он находится в реанимации.

«Девятов — один из пяти пострадавших, кому удалось сбежать от захватчиков. Среди сбежавших четыре сотрудника исправительной колонии и один заключенный», — сообщает канал.

В настоящее время в колонии проводится операция по освобождению заложников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.