В конце июля американские власти арестовали Исмаэля Самбаду, известного как «Эль Мао», и Хоакина Гусмана Лопеса, сына знаменитого «Эль Чапо». Они прибыли в США на частном самолете, после чего были задержаны.

На этой неделе стало известно, что мексиканская прокуратура предъявила Гусману Лопесу обвинения, но не в связи с его участием в руководстве картеля «Синалоа». Вместо этого его обвинили в похищении Исмаэля Самбады, старшего лидера конкурирующего крыла того же картеля.

Как сообщает Associated Press, Гусман Лопес, вероятно, планировал сдаться американским властям и принудил Самбаду сесть на самолет, чтобы обеспечить себе лучшие условия сделки о признании вины.

Мексиканская прокуратура заявила, что для Гусмана Лопеса подготовлен ордер на арест. Ему могут предъявить обвинения не только в похищении, но и в государственной измене. По мексиканским законам, к государственной измене относится незаконное похищение человека с целью его передачи властям другой страны.

Associated Press отмечает, что в заявлении прокуратуры не упоминается причастность Гусмана Лопеса к группировке «Маленькие Чапос», входящей в состав картеля «Синалоа». Эта группировка незаконно доставляла миллионы доз фентанила в США.

Самбада утверждает, что Гусман Лопес пригласил его на встречу, на которой должны были присутствовать губернатор штата Синалоа Рубен Роча и политический соперник Эктора Куэна. Однако губернатора на месте не оказалось. Самбада якобы был похищен.

Ранее правительство США установило награду в размере до 15 млн долларов за информацию, которая поможет задержать Самбаду, скрывавшегося от властей на протяжении десятилетий.