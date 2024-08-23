На этой неделе российский газовый гигант «Газпром» объявил о достижении договоренности с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR о расширении стратегического партнерства. Это заявление прозвучало на фоне визита президента России Владимира Путина в Азербайджан, что придало событию дополнительный политический вес.

Согласно заявлению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сотрудничество будет включать работу над проектом «Север-Юг» и подписание в сентябре 2024 года программы комплексного научно-технического сотрудничества между компаниями.

Реакция в Украине: от возмущения до призывов к бойкоту

Новость о сотрудничестве SOCAR и «Газпрома» вызвала бурную реакцию среди украинских СМИ, пользователей соцсетей и общественных деятелей. Они выразили возмущение действиями азербайджанской компании, которая имеет значительное присутствие на украинском рынке.

Призывы к бойкоту

Ряд украинских бизнесменов и общественных деятелей призвали к бойкоту SOCAR в Украине. Например, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил: «Очень неприятно, что они [азербайджанцы] так с нами. Но мы должны ответить на их вступление в БРИКС. Для них наш рынок очень лакомый, и активов у них тут достаточно» - сказал он.

Командир спецподразделения ГУР МО Константин Немичев также выступил с крайне жестким заявлением: «Каждый литр топлива из SOCAR — это пуля в сторону нашей армии. Бойкотируй SOCAR!»

Сергей Куюн в издании Liga.net отмечает, что Азербайджан долгое время позиционировал себя как друг Украины, реализуя множество мелких проектов. Однако страна воздерживалась от прямой военной поддержки Украины в конфликте с Россией.

Многие украинские пользователи социальных сетей выразили свое возмущение, некоторые даже перешли на нецензурную брань. Например, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Лапин написал: «Прощайте, п…си. Азербайджанская компания SOCAR, которая имеет сеть АЗС в Украине, пополнила список спонсоров терроризма».

Сложная геополитическая игра

Однако не все украинцы разделили радикальную позицию своих соотечественников в отношении азербайджанской компании. Некоторые аналитики призвали к более взвешенной оценке ситуации.

Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин в колонке для издания NV подчеркнул сложность ситуации, указав на дилемму:

1. С одной стороны, «Газпром» обеспечивает 10% поступлений в бюджет России, который финансирует агрессию против Украины.

2. С другой стороны, Азербайджан является стратегическим партнером Украины и оказывал гуманитарную помощь.

По оценкам NV, общая сумма помощи Азербайджана Украине за последние годы составила около $80 млн, в то время как прибыль страны от бизнес-отношений с Россией оценивается в $1,4−1,8 млрд ежегодно.

Реакция в Азербайджане: недоумение и разочарование

Азербайджанские СМИ отреагировали на кампанию в украинском интернете с недоумением и разочарованием.

Многие азербайджанские издания напомнили о гуманитарной помощи, которую страна оказывала Украине, включая бесплатную заправку автомобилей «Скорой помощи» и ГСЧС Украины на АЗС SOCAR в первые месяцы полномасштабного вторжения России.

Издание 1news.az задалось вопросом о двойных стандартах: «А разве продолжающийся и до сегодняшнего дня остающийся на максимуме транзит Украиной российского газа в Европу – это не двойные стандарты? А деньги, которые Украина получает от того же «Газпрома» - это не двойственная политика?»

Азербайджанские СМИтакже напомнили, что во время 30-летней оккупации территорий Азербайджана Арменией, Киев не разрывал отношений с Ереваном и не выступал с резкими заявлениями.