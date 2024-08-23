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О чем Путин говорил с Пашиняном?
Президент РФ Путин провел переговоры с премьером Армении Пашиняном, в ходе которого обсудил результаты своего визита в Азербайджан и дальнейшие шаги по нормализации отношений между Ереваном и Баку
О чем Путин говорил с Пашиняном?
Фото: Reuters / Reuters
23 августа 2024 г.

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По сообщению пресс-службы Кремля, основной темой разговора стало продолжение обсуждения нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе его недавнего визита в Баку.

Ранее Путин в ходе госвизита Азербайджан заявил, что после поездки свяжется с премьером Армении и расскажет ему о результатах переговоров в Баку.

«Подтверждена готовность российской стороны и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей», - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

В разговоре также была подчеркнута положительная динамика торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией.

Двухдневный государственный визит президента РФ в Азербайджан проходил 18-19 августа. Среди тем переговоров с лидером республики Ильхамом Алиевым было и армяно-азербайджанское урегулирование.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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