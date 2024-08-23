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Латвия вооружит Украину дронами
Латвия передаст Киеву крупнейшую на сегодняшний день партию БПЛА - в рамках международной коалиции по производству беспилотников
Латвия вооружит Украину дронами
Фото: страница министра обороны Латвии на X / Others
23 августа 2024 г.

Латвия готовится передать Украине крупнейшую партию беспилотников. Об этом сообщил 22 августа латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

В своем сообщении на на платформе X он отметил, что последняя партия состоит из 1400 беспилотников и завершает совместную программу ведомства и латвийских производителей, в рамках которой было закуплено в общей сложности 2700 беспилотников.

«Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку до победы Украины», - добавил он.

Беспилотники были предоставлены в рамках международной коалиции по производству беспилотников для Украины.

В начале июля Минобороны Латвии объявило, что Рига отправит в Украину более 2500 боевых беспилотников различных типов на сумму 4 млн евро.

Еще в мае Спрудс заявил, что в этом году правительство Латвии вложит в коалицию по производству БПЛА около 20 млн евро, и еще столько же - в развитие собственного потенциала в области беспилотных технологий для обороны.

Наряду с Великобританией, Латвия является лидером коалиции по производству БПЛА - союзнической инициативы, созданной для обеспечения украинских войск.

Коалиция была создана в январе с целью пополнить арсенал БПЛА у ВСУ. К альянсу присоединились семь стран, помимо государств-основателей, в том числе Германия, Канада, Нидерланды, Литва, Швеция, Эстония и Дания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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