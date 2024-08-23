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В Украину впервые в истории прибыл премьер-министр Индии
В Киев впервые с момента обретения Украиной независимости прибыл премьер-министр Индии. Норендру Моди встретил президент Владимир Зеленский. В офисе главы украинского лидера заявили, что Киев придает большое значение визиту Моди, поскольку Нью-Дели «действительно имеет определенное влияние» на Москву. #trtнарусском #украина #индия #моди #киев #зеленский #новини #новости #трт #новостимира
В Украину впервые в истории прибыл премьер-министр Индии / Others
23 августа 2024 г.
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