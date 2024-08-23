ПОЛИТИКА
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Новый рекорд Роналду: 1 000 000 подписчиков за 1,5 часа на YouTube
Криштиану Роналду запустил канал на YouTube и за полтора часа набрал миллион подписчиков, что стало абсолютным рекордом на видео-платформе. Спустя сутки у знаменитого футболиста стало уже больше 30 миллионов фолловеров. Как вы считаете, как скоро у Роналду будет 100 млн подписчиков? #trtнарусском #роналду #футбол #новостиспорта #ютубканал #новости #трт
Рекорд Криштиану Роналду: миллион подписчиков за 1,5 часа в ютьюбе / Others
23 августа 2024 г.
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