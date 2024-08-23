Новый рекорд Роналду: 1 000 000 подписчиков за 1,5 часа на YouTube

Криштиану Роналду запустил канал на YouTube и за полтора часа набрал миллион подписчиков, что стало абсолютным рекордом на видео-платформе. Спустя сутки у знаменитого футболиста стало уже больше 30 миллионов фолловеров. Как вы считаете, как скоро у Роналду будет 100 млн подписчиков? #trtнарусском #роналду #футбол #новостиспорта #ютубканал #новости #трт