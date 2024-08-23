ПОЛИТИКА
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Первые кадры из колонии Волгограда, где осужденные захватили заложников
Осужденные захватили в заложники сотрудников колонии строгого режима №19 в Волгоградской области, сообщает УФСИН России. На первых кадрах из исправительного учреждения — вооруженные заключенные, а также раненый работник колонии. Всего в заложниках четверо сотрудников ИК, двое из них получили ранения. По данным ФСИН, инцидент произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Правоохранители начали штурм колонии. #trtнарусском #россия #колония #волгоград #колония #заложники #новости #трт #новостимира
Первые кадры из колонии Волгограда, где осужденные захватили заложников / Others
23 августа 2024 г.
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