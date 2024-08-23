Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев на поезде из Польши. «Индия твердо убеждена, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя. В любом кризисе потеря жизней невинных людей становится самым большим вызовом для всего человечества. Мы поддерживаем диалог и дипломатию для скорейшего восстановления мира и стабильности», — сказал он в Варшаве перед отправлением в Украину.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Моди состоялась на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Там также обустроен временный мемориальный комплекс детям, погибших в ходе российско-украинской войны. «Вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия. Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной», — написал украинский лидер на своей странице в соцсети X.

Сам индийский премьер заявил, что готов играть любую роль для достижения мира в Украине. По его словам, обе стороны должны собраться и найти путь решения конфликта. «Я приехал накануне вашего Дня Независимости. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все работали над скорейшим восстановлением мира, и Индия будет готова внести свой проактивный вклад в достижение этой цели», — добавил политик.

В рамках визита стороны согласовали несколько соглашений о сотрудничестве: в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах. Также было подготовлено совместное заявление «о построении стратегического партнерства между Индией и Украиной, торговли и военно-техническом сотрудничестве». «Все это должно укрепиться», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также выразил надежду, что Индия присоединится к совместному коммюнике инаугурационного Саммита мира.

Между Россией и Украиной

Сегодня Индия – специфическая альтернатива Китаю в Азиатском регионе, говорит TRT на русском экономист Ярослав Романчук. Темпы роста ВВП страны превышают 7% в год. «Динамика очень серьезна с потенциалом выхода на экономику в $10 трлн в ближайшие 10 лет. В условиях, когда Китая торгует с Россией, Украине важно видеть Индию в лагере западных стран», — отмечает эксперт.

По оценкам индийских СМИ, в 2021 году товарооборот Индии и Украины составил $3,3 млрд. Однако в 2022-м торговля снизилась до $2,60 млрд. По словам Романчука, есть области, где страны могут нарастить экономическое сотрудничество.

«Индия заинтересована в покупке огромного количества украинских товаров. Это могут быть энергетика, продовольствие, удобрения, а также металлургия. Кроме того, сотрудничество с Украиной — это потенциальный заход в ЕС. Это взаимовыгодное сотрудничество, в котором заинтересованы обе стороны», — отмечает аналитик.

Моди преследует в Украине собственные геополитические интересы, отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Алексей Якубин: «Не секрет, что Нью-Дели конкурирует по многим вопросам с Китаем. В последнее время Пекин проявляет определенную активность в вопросе российско-украинской войны. Власти Индии хотят показать, что страна также играет свою роль и должна участвовать в возможном будущем переговорном процессе».

Второй важный момент, который могли обсудить лидеры двух стран, связан с энергетикой, отмечает политолог. После начала войны в Украине Индия нарастила поставки российской нефти. Поставки марки Urals в Индию в июне обновили исторический максимум, достигнув 1,6 млн баррелей. Тем не менее в последнее время западные страны все чаще напоминают о вторичных санкциях в отношении стран, помогающих Кремлю обходить ограничения.

Для Украины важно через Индию достучаться до стран Глобального юга, подчеркивает политолог: «Индийская диаспора живет не только в самой Индии, но и во многих других странах юго-восточной Африки. В некоторых европейских странах индийская диаспора и ее отдельные представители добиваются высоких позиций в обществе».

Ранее в июле Моди приезжал с официальным визитом в Москву. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что индийский премьер может предать некое послание Зеленскому от Путина. Однако даже если в Кремле и передали какую-то информацию, то она уже потеряла свою актуальность, считает Якубин. Дело в том, что встреча лидеров России и Индии состоялась до начала операции ВСУ в Курской области.

«Не думаю, что этот визит связан с неким посланием из России, — говорит эксперт. — Индия в виду конкуренции с Китаем хочет более четко обозначить свое место в будущих переговорных процессах. Это не означает, что страна стала проукраинской или условно прозападной. Мне кажется, что Моди исходит из собственных представлениях о национальных интересах Индии и старается их реализовывать».