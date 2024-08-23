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В Исландии мощный поток лавы прошел километр за 10 минут
В Исландии с новой силой начал извергаться вулкан в кратере Сундхнукар на полуострове Рейкьянес. Там произошла интенсивная серия небольших землетрясений. Длина извержения оценивается примерно в 1,4 километра. Эксперты подсчитали, что поток лавы прошел около одного километра всего за десять минут, а трещина в земле расширилась на полтора километра примерно за 40 минут. #trtнарусском #вулкан #исландия #лава #огонь #новости #трт #новостимира
В Исландии мощный поток лавы прошел километр за 10 минут / Others
23 августа 2024 г.
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