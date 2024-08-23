ПОЛИТИКА
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За что армяне ополчились на Лукашенко?
Напряжение в армяно-белорусских отношениях достигло новой высоты. 21 августа сотни протестующих окружили посольство Беларуси в Ереване и начали закидывать его картофелем, а местные политики призвали разорвать все связи с Минском. Причиной стали спорные заявления президента Александра Лукашенко, который в интервью российскому госканалу заявил, что «‎армяне никому кроме Москвы и Минска не нужны»‎. Почему испортились отношения Беларуси и Армении — в материале TRT на русском. #trtнарусском #армения #беларусь #посольство #лукашенко #пашинян #новости
За что армяне ополчились на Лукашенко? / Others
23 августа 2024 г.
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