За что армяне ополчились на Лукашенко?

Напряжение в армяно-белорусских отношениях достигло новой высоты. 21 августа сотни протестующих окружили посольство Беларуси в Ереване и начали закидывать его картофелем, а местные политики призвали разорвать все связи с Минском. Причиной стали спорные заявления президента Александра Лукашенко, который в интервью российскому госканалу заявил, что «‎армяне никому кроме Москвы и Минска не нужны»‎. Почему испортились отношения Беларуси и Армении — в материале TRT на русском. #trtнарусском #армения #беларусь #посольство #лукашенко #пашинян #новости