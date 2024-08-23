Жители ЮАР требуют запретить поставки угля в Израиль

Десятки жителей Йоханнесбурга вышли на митинг с требованием к правительству ЮАР запретить экспорт угля в Израиль. Демонстрация состоялась после того, как Колумбия запретила поставки угля в Израиль из-за опасений использования топлива для атак по палестинским территориям. Такого же запрета требуют жители ЮАР и от своего правительства. #trtнарусском #юар #израиль #протесты #йоханнесбург #митинг #экспорт #уголь #новости #трт #новостимира