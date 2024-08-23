Незаконные сионистские поселенцы «готовы к большой резне»

Незаконные сионистские поселенцы на оккупированном Западном берегу заявляют, что они «готовы к большой резне» палестинцев. Об этом показывается в новом документальном фильме-расследовании TRT World «Священная оккупация: кража палестинских земель», премьера которого состоится очень скоро. #trtнарусском #израиль #иудеи #евреи #палестинцы #палестина #ненависть #священнаявойна