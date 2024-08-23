В четверг на большей части Кубы были зафиксированы перебои в подаче электроэнергии на периоды от 10 часов в день, в результате чего миллионы жителей оказались беззащитны перед летней жарой.

Государственная энергетическая компания заявила, что из-за поломок были отключены шесть электростанций.

Единственный поставщик электроэнергии пообещал лишь незначительное облегчение на выходные, когда влажность прогнозируется на уровне около 90%, а температура - до 35 градусов по Цельсию.

В четверг вечером в провинции Матанзас к востоку от Гаваны не было электричества, за исключением знаменитого туристического курорта Варадеро и учреждений вроде больниц. Об этом агентству Reuters сообщили свидетели событий, а также говорится в публикациях в соцсетях.

Отключения происходят в стране с 2021 года, периодически вызывая протесты. В стране углубляется экономический кризис, характеризующийся дефицитом продовольственных товаров первой необходимости, двузначной инфляцией и ограниченными финансами для для импорта топлива и деталей для инфраструктуры.

«За последние две недели перебои с электричеством составляли в среднем 10 часов в день, с 7 утра до 1 часа дня, а ночью - с 7 вечера до 11 вечера», - сказал Ариэль Родригес, 52-летний работник ресторана в восточной части Сантьяго-де-Куба.

«Вчера они добавили время с 11 вечера до 3:15 утра», - добавил он.

Жители восточной провинции Ольгин и центральных провинций Камагуэй и Сьенфуэгос описывают похожие условия.

В столице Гаване отключения происходят реже и длятся меньше - в основном, по четыре часа в сутки, но иногда и там блэкауты могут случатся по несколько раз за 24 часа.