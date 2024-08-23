Турция и Россия возобновили совместное наземное патрулирование, которое было приостановлено в октябре прошлого года по соображениям безопасности. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

«До 5 октября 2023 года было проведено 344 совместных наземных патрульных операции. Однако патрулирование было прекращено из-за ситуации с безопасностью в регионе», - говорится в заявлении ведомства.

«Совместное наземное патрулирование, проводимое Турцией и Российской Федерацией, было возобновлено 22 августа 2024 года, в восточной части зоны операции «Мирная весна» участвуют четыре машины (две - «Парс», две - «Кирпи-2») и 24 человека личного состава», - продолжается в сообщении.

Совместное наземное патрулирование, согласно заявлению, проводится на западе и востоке зоны операции «Весна мира» в соответствии с Сочинским соглашением, подписанным между Анкарой и Москвой 22 октября 2019 года.

Первое такое совместное наземное патрулирование было проведено 1 ноября 2019 года.

«Целью продолжения совместного наземного патрулирования является обеспечение безопасности границ нашей страны и гражданского населения в регионе, установление стабильности на севере Сирии, выявление контрольных пунктов, штабов и военных структур, принадлежащих террористической организации PKK/YPG/SDF, которые должны покинуть регион в соответствии с соглашениями, заключенными Турцией с США и Российской Федерацией, и проявление турецко-российского сотрудничества в борьбе с терроризмом», - говорится в заявлении Минобороны Турции.