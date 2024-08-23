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На Ростовской АЭС отключили энергоблок
Из-за дефекта турбины был остановлен один из трех энергоблоков на крупнейшей АЭС юга России
На Ростовской АЭС отключили энергоблок
Фото: сайт «Росэнергоатома» / Others
23 августа 2024 г.

Энергоблок Ростовской АЭС на юге России был отключен от сети из-за дефекта турбины. Об этом в пятницу сообщила государственная компания «Росэнергоатом».

Компания не сообщила подробностей о причинах неисправности, но заявила, что как только неполадки будут устранены, блок будет готов к повторному подключению. В настоящее время на станции работают два других энергоблока.

В компании добавили, что нарушений в показателях и условиях безопасной работы станции нет.

«Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в заявлении «Росэнергоатома».

Ростовская АЭС - крупнейший энергообъект на юго-западе России общей мощностью 4 071 мегаватт. Она обеспечивает около 75 % выработки электроэнергии в Ростовской области и подключена к энергосистеме соседних регионов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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