Будущий генеральный директор Starbucks Брайан Никкол, как и другие сотрудники, должен три раза в неделю приезжать в штаб-квартиру компании в Сиэтле. Но пока другие будут ехать на машине или общественном транспорте, Никкол будет преодолевать почти 1600 км (около 2,5-3 часов пути) от своего дома в южной Калифорнии до офиса Starbucks в Сиэтле на корпоративном самолете.

Об этом говорится в его письме, которое было обнародовано в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Никкол сменит на посту Лаксмана Нарасимхана на фоне последних проблем с продажами и потерей интереса к бренду.

«Хотя у Брайана будет офис в Южной Калифорнии, его основной офис и большая часть времени будут проводиться в нашем центре поддержки в Сиэтле», - сказал представитель Starbucks изданию CBS MoneyWatch.

«Когда он не находится в командировке, он будет находиться в нашем офисе в Сиэтле не менее трех дней в неделю, что соответствует нашей политике гибридной работы», - добавил он.

По данным отчета Европейской федерации транспорта и окружающей среды за 2021 год, частные самолеты в пять-четыре раза больше загрязняют окружающую среду в расчете на одного пассажира, чем коммерческие рейсы, и в 50 раз больше, чем поезда, и являются одним из самых загрязняющих видов транспорта. Примечательно, что в 2020 году компания обещала вдвое сократить выбросы углекислого газа в своей непосредственной деятельности и цепочке поставок.

Предполагаемое использование самолетов Никкола также не согласуется с заявлением компании о том, что она является лидером в области экологической устойчивости, считают критики.

Никкол официально приступит к исполнению своих обязанностей 9 сентября, но реакция на его планируемый приезд на работу уже началась: пользователи социальных сетей высмеивают компанию за то, что она настаивает на использовании бумажных соломинок и при этом позволяет своему генеральному директору путешествовать на частном самолете.

«Это корпоративное лицемерие на пике своего развития - Starbucks вводит бумажные соломинки и стаканчики, одновременно продвигая идею устойчивого развития?» - написал один из критиков на социальной медиаплатформе X.

«Типичное лицемерие. Правила - для маленьких людей, но не для королей общества», - написал другой пользователь X.

Климатические активисты также осудили спорный шаг Starbucks.

«В то время как мир сталкивается с беспрецедентными волнами жары, засухами, наводнениями и другими ужасными последствиями ускоряющегося климатического кризиса, компании неоправданно предлагают самолеты в качестве привилегий для сотрудников», - заявила в четверг в интервью The Washington Post Клара Томпсон, активист Greenpeace по вопросам климата.

«Эти самолеты - яркий символ социальной и климатической несправедливости, когда привилегированные слои населения пользуются самым вредным для окружающей среды видом транспорта ради простого удобства», - добавила она.