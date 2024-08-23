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Кто попал под новые санкции США из-за войны в Украине?
США ввели санкции против еще 400 физических и юридических лиц за содействие военным действиям России
Кто попал под новые санкции США из-за войны в Украине?
Фото: Reuters / Others
23 августа 2024 г.

В пятницу США ввели санкции против более чем 400 юридических и физических лиц за поддержку военных действий России в Украине. Об этом сообщил Государственный департамент. Список включает также китайские компании, которые, по мнению американских чиновников, помогают Москве обходить западные санкции и наращивать вооруженные силы.

Санкции, введенные в пятницу, включают меры против компаний в Китае, занимающихся поставками станков и микроэлектроники в Россию, говорится в документе Госдепа.

В Минфине США заявили, что санкции должны затронуть транснациональные сети, участвующие в закупках боеприпасов и других материальных средств для РФ, а также помогающие российским миллиардерам и другим лицам обходить санкции.

Среди попавших под санкции — ключевые предприятия «Норильского никеля», производящие значительную часть российского никеля, кобальта и меди, а также Быстринский ГОК, который поставляет продукцию в Китай. В санкционные списки включены также заводы группы Evraz, крупнейшего в России производителя стали, и Магнитогорский металлургический комбинат. Ограничения также наложены на компанию «Распадская», основного производителя коксующегося угля в РФ.

Минфин США заявил, что эти меры направлены на ограничение доходов России от продажи металлов и ресурсов, так как российская экономика используется для поддержания военно-промышленного комплекса. В санкционные списки попали также семь танкеров-газовозов, связанных с проектом «Новатэка» «Арктик СПГ-2», и несколько физических лиц, включая семью министра обороны РФ Андрея Белоусова.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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