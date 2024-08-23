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Прокурор МУС призвал поскорее выдать ордер
Прокурор МУС Карим Хан призвал судей принять решение о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта как можно скорее
Прокурор МУС призвал поскорее выдать ордер
Фото: Reuters / Others
23 августа 2024 г.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) напомнил, что суд обладает юрисдикцией для проведения расследования в отношении израильских граждан, и попросил судей срочно принять решение об ордерах на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

В судебных документах, обнародованных в пятницу, прокурор Карим Хан призвал судей не медлить с рассмотрением ордеров на арест израильских чиновников, а также трех лидеров ХАМАС, двое из которых с тех пор погибли.

«Любая неоправданная задержка в этих процессах негативно сказывается на правах жертв», - сказал он.

Хан подчеркнул, что суд обладает юрисдикцией в отношении израильских граждан, совершающих злодеяния на палестинских территориях, и попросил судей отклонить юридические возражения, поданные некоторыми правительствами и другими сторонами.

«В данной ситуации суд обладает юрисдикцией», - говорится в заявлении.

Прокуроры МУС утверждают, что есть достаточные основания полагать, что Нетаньяху и Галант несут уголовную ответственность за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.

После начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года были убиты по меньшей мере около 40 тыс. палестинцев, а на территории эксклава на десятый месяц войны все более обостряется смертоносный гуманитарный кризис, подстегнутый голодом, болезнями и колоссальными разрушениями.

У судей МУС нет крайнего срока для принятия решения по выдаче ордеров на арест.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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