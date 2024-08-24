Иран не хочет расширения войны в регионе, но оставляет за собой право ответить на убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом в ходе телефонного звонка в пятницу сообщил своим французским и британским коллегам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Согласно заявлению МИД Ирана, Арагчи провел отдельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Британский министр обсудил с Арагчи события в Газе и призвал Иран сыграть роль в ослаблении напряженности в регионе.

В разговоре с Сежурне иранский министр заявил, что его страна считает убийство Хании в Тегеране «непростительным нарушением суверенитета и национальной безопасности Ирана». Он подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответить на это убийство.

Напряженность на Ближнем Востоке возросла после убийства 31 июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в столице Ирана Тегеране. За несколько часов до этого Израиль убил командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.

ХАМАС и Иран обвинили Израиль в убийстве Хании, в то время как Тель-Авив не подтвердил и не опроверг свою причастность.

Иран пообещал «суровое наказание» Израилю за убийство Хании на иранской территории.

Эскалация происходит на фоне продолжающегося израильского вторжения в сектор Газа, в результате которого погибло более 40 200 палестинцев, последовавшего после операции ХАМАС 7 октября прошлого года, унесшей жизни 1 139 израильтян.