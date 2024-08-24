Хуситы атаковали нефтяной танкер по пути в Израиль в знак солидарности с Газой

Йеменские хуситы опубликовали видео атаки по нефтяному танкеру под греческим флагом в южной части Красного моря. Экипаж танкера из 25 человек был спасен военно-морской миссией ЕС. Танкер перевозил более 150 000 тонн сырой нефти из Ирака в Грецию. В настоящее время судно брошено и горит, примерно в 77 морских милях от побережья Йемена. Красное море является одним из наиболее часто используемых в мире морских путей для поставок нефти и топлива. Хуситы нападают на грузовые суда, направляющиеся в Израиль, в Красном море и Аденском заливе в знак солидарности с сектором Газа. #Йемен #Красноеморе #Израиль #Газа #Палестина #хуситы #танкер #нападение #нефть #Греция