23 августа Министерство финансов США объявило о введении санкций против примерно 400 физических и юридических лиц в России и других странах в связи с войной России против Украины.

В санкционный список SDN попал «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), материнская компания и разработчик платежной системы «Золотая корона». После отключения России от SWIFT и ухода Visa и Mastercard «Золотая корона» стала одним из основных способов перевода денег из России за рубеж.

Помимо «Золотой короны», в группу ЦФТ входят процессинговый центр «КартСтандарт», платформа интернет-банкинга Faktura.ru и система для оплаты ЖКХ «Город».

Санкции также затронули ряд компаний в сфере IT и кибербезопасности, включая MTS Red и «Крибрум» Натальи Касперской. Среди 34 россиян, попавших под ограничения, — сын министра обороны РФ Павел Белоусов и гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Эти меры являются частью продолжающихся усилий США по оказанию давления на Россию в связи с ее военной кампанией в Украине, начавшейся в феврале 2022 года.