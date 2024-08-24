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США ввели санкции против «Золотой короны»
Минфин США внес в санкционный список около 400 физических и юридических лиц, включая российскую платежную систему «Золотая корона»
США ввели санкции против «Золотой короны»
Фото: Reuters / Others
24 августа 2024 г.

23 августа Министерство финансов США объявило о введении санкций против примерно 400 физических и юридических лиц в России и других странах в связи с войной России против Украины.

В санкционный список SDN попал «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), материнская компания и разработчик платежной системы «Золотая корона». После отключения России от SWIFT и ухода Visa и Mastercard «Золотая корона» стала одним из основных способов перевода денег из России за рубеж.

Помимо «Золотой короны», в группу ЦФТ входят процессинговый центр «КартСтандарт», платформа интернет-банкинга Faktura.ru и система для оплаты ЖКХ «Город».

Санкции также затронули ряд компаний в сфере IT и кибербезопасности, включая MTS Red и «Крибрум» Натальи Касперской. Среди 34 россиян, попавших под ограничения, — сын министра обороны РФ Павел Белоусов и гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Эти меры являются частью продолжающихся усилий США по оказанию давления на Россию в связи с ее военной кампанией в Украине, начавшейся в феврале 2022 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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