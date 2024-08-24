ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Ботсване нашли диамант весом 2 492 карата – крупнейший в мире за 100 лет
Президент Ботсваны Мокветси Масиси продемонстрировал алмаз весом 2 492 карата (498 грамм), который недавно извлекли с рудника Карове. Диамант, имя которому еще не дали, является вторым в мире по размерам после алмаза Куллинан, найденного в Южной Африке в 1905 году. #Ботсвана #диамант #Габороне #алмаз #Масиси #находка #Африка #рудник #Карове #президентБостваны
В Ботсване нашли диамант весом 2 492 карата – крупнейший в мире за 100 лет / Others
24 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us