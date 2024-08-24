В Ботсване нашли диамант весом 2 492 карата – крупнейший в мире за 100 лет

Президент Ботсваны Мокветси Масиси продемонстрировал алмаз весом 2 492 карата (498 грамм), который недавно извлекли с рудника Карове. Диамант, имя которому еще не дали, является вторым в мире по размерам после алмаза Куллинан, найденного в Южной Африке в 1905 году. #Ботсвана #диамант #Габороне #алмаз #Масиси #находка #Африка #рудник #Карове #президентБостваны