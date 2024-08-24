В пятницу ООН выступила с призывом прекратить насилие в Мьянме в связи с седьмой годовщиной массового перемещения народа рохинья и других общин из штата Ракхайн.

«25 августа исполняется семь лет с момента принудительного массового перемещения народности рохинья и других общин из штата Ракхайн в Мьянме. В настоящее время около 1 млн рохинья находятся в Бангладеш и еще более 130 000 в других странах региона без перспектив скорого возвращения», — отметил в своем заявлении пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик подчеркнул продолжающуюся «тяжелую ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию» в Мьянме, особенно в штате Ракхайн, где эскалация вооруженного конфликта усугубляет «ранее существовавшую уязвимость» рохинья и других общин.

«Генеральный секретарь призывает все стороны конфликта в Мьянме прекратить насилие и обеспечить защиту гражданского населения в соответствии с применимыми международными стандартами в области прав человека и международным гуманитарным правом», — заявил он.

Глава ООН также обновил свой призыв «усилить региональные усилия по защите» и «оказать дальнейшую поддержку принимающим странам, в том числе через Совместный план реагирования на гуманитарный кризис рохинья в Бангладеш на 2024 год».

В заявлении также напоминается, что Джули Бишоп, специальный посланник Генерального секретаря ООН по Мьянме, «взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами, включая региональных игроков, чтобы продвигаться к инклюзивному процессу под руководством Мьянмы для достижения устойчивого мира и национального примирения», что является важными шагами для создания условий, способствующих добровольному, безопасному, достойному и устойчивому возвращению народа рохинья в Мьянму.

Массовый исход народа рохинья начался 25 августа 2017 года после того, как военные Мьянмы начали жестокую операцию против мусульманского меньшинства в северном регионе страны. С тех пор около 1,2 млн рохинья бежали в соседний Бангладеш и живут в лагерях беженцев в Кокс-Базаре.