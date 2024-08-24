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Горит российский склад боеприпасов
В Воронежской области произошла атака беспилотников, которая привела к пожару и детонации взрывоопасных объектов. В результате происшествия были эвакуированы около 200 человек, двое получили ранения
Горит российский склад боеприпасов
Фото: скриншот видео / Others
24 августа 2024 г.

В Острогожском районе Воронежской области в ночь на 24 августа произошла атака беспилотников, которая вызвала пожар и детонацию взрывоопасных объектов, сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, пожар начался из-за падения обломков сбитого дрона. Гусев не уточнил, какой именно объект пострадал, однако телеграм-канал Astra сообщает, что речь идет о складе боеприпасов. В Острогожске также расположен учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России.

В связи с произошедшим в трех поселениях Острогожского района был введен режим ЧС для ликвидации последствий. По данным Гусева, из одного села и одного СНТ были эвакуированы около 200 человек. Пострадали двое: одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, другая получила ссадины и отказалась от госпитализации.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил о ночной атаке беспилотников. В результате в поселках Малиновка и Вейделевка были ранены два человека, повреждены фасад дома и социальный объект, выбиты окна в нескольких квартирах и частном доме.

Минобороны России заявило, что в ночь на 24 августа силы ПВО сбили семь беспилотников самолетного типа над территориями трех регионов: пять дронов — над Воронежской областью и по одному — над Белгородской и Брянской областями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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