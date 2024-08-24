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Россия и Украина провели обмен пленными
Россия и Украина обменялись пленными в формате «115 на 115». Об этом сообщили представители обеих стран
Россия и Украина провели обмен пленными
Фото: телеграм-канал Владимира Зеленского / Others
24 августа 2024 г.

Россия и Украина обменялись пленными в формате «115 на 115», сообщило российское Министерство обороны. В заявлении ведомства уточняется, что на родину вернулись российские военнослужащие, захваченные в плен в Курской области.

Украинская сторона получила своих пленных бойцов ВСУ. Информация о месте их пленения не разглашается.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что среди возвращенных на родину оказались 115 срочников. Ранее о таком обмене писали российские провоенные блогеры. После обмена российских военных отправили на территорию Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о возвращении украинских военнослужащих, среди которых бойцы Нацгвардии, ВСУ, военно-морских сил и пограничники.

Посредником в этом обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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