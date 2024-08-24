ООН в пятницу выразила обеспокоенность по поводу растущих препятствий для оказания гуманитарной помощи на оккупированных палестинских территориях, особенно в связи с ограничениями, налагаемыми израильскими властями.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик, ссылаясь на данные Управления по координации гуманитарных вопросов (OCHA), сообщил, что процент отказов в гуманитарных перемещениях вырос более чем в два раза — с 7% в июне до 15% в июле.

Несмотря на увеличение числа гуманитарных миссий — с 414 в июне до более чем 540 в июле — отказ в доступе значительно затрудняет доставку помощи туда, где она особенно необходима.

Дюжаррик также отметил трудности в северной части Газы, где израильские власти позволили выполнить лишь 43% из почти 150 запланированных гуманитарных миссий в этом месяце.

«Остальные миссии были либо заблокированы, либо задержаны, либо отменены по причинам безопасности, логистики или оперативной необходимости», — подчеркнул Дюжаррик. Подобная ситуация складывается и в южной части Газы, где из почти 280 координированных гуманитарных операций в августе меньше половины были разрешены израильскими властями.

Дюжаррик также добавил, что израильские военные выдали новые приказы об эвакуации в 15 районах Дейр-эль-Балаха и Хан-Юнуса.

«По предварительным данным, эти районы включают около 150 мест переселения, большинство из которых являются неофициальными. Последние приказы об эвакуации увеличили общее количество таких приказов, выданных в августе, до 13», — добавил он. Дюжаррик также сообщил, что гуманитарные организации, работающие над обеспечением продовольствия в Газе, заявляют, что объем помощи, поступившей в южную часть Газы в июле, был одним из самых низких за последние 10 месяцев. Он подчеркнул, что активные боевые действия, разрушенные дороги, ограничения доступа и отсутствие безопасности привели к острому дефициту продовольствия.