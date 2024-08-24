Антивоенные активисты критикуют позицию Камалы Харрис по Газе

Антивоенные активисты и палестинцы критикуют позицию Камалы Харрис по Газе на Национальном съезде Демократической партии. Принимая кандидатуру партии на пост президента, Харрис заявила, что «она всегда будет отстаивать право Израиля на самооборону», отвергнув призывы несогласных делегатов ввести эмбарго на поставки оружия Тель-Авиву. #США #Чикаго #Харрис #кандидат #Палестина #Газа #Израиль #война #мир #геноцид