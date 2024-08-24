ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Антивоенные активисты критикуют позицию Камалы Харрис по Газе
Антивоенные активисты и палестинцы критикуют позицию Камалы Харрис по Газе на Национальном съезде Демократической партии. Принимая кандидатуру партии на пост президента, Харрис заявила, что «она всегда будет отстаивать право Израиля на самооборону», отвергнув призывы несогласных делегатов ввести эмбарго на поставки оружия Тель-Авиву. #США #Чикаго #Харрис #кандидат #Палестина #Газа #Израиль #война #мир #геноцид
Антивоенные активисты критикуют позицию Камалы Харрис по Газе / Others
24 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us