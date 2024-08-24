Роберт Кеннеди-младший в пятницу приостановил свою независимую кампанию на пост президента и поддержал Дональда Трампа. Кеннеди заявил, что внутренние опросы показывают, что его участие в гонке может нанести ущерб Трампу и помочь кандидату от Демократической партии Камале Харрис.

Кеннеди назвал свободу слова, войну в Украине и «войну против наших детей» среди причин, по которым он решил снять свою кандидатуру с выборов в ключевых штатах.

«Эти причины убедили меня покинуть Демократическую партию и баллотироваться как независимый кандидат, а теперь поддержать президента Трампа», — заявил Кеннеди на своем мероприятии в Финиксе.

Напарница Кеннеди Николь Шанахан на этой неделе допустила, что Кеннеди может занять должность министра здравоохранения и социальных служб в администрации Трампа.

Позже Кеннеди присоединился к Трампу на сцене на митинге в Глендейле.

«Мы оба участвуем в этой гонке, чтобы сделать все, что правильно для страны», — сказал Трамп, позже отметив, что Кеннеди поднял важные вопросы, которые «слишком долго игнорировались в США».

Пятеро членов семьи Кеннеди выступили с заявлением в пятницу, назвав его поддержку Трампа «грустным концом грустной истории» и вновь подтвердив свою поддержку Харрис.

«Решение нашего брата Бобби поддержать Трампа сегодня является предательством тех ценностей, которые наши отец и семья считают самыми важными», — говорится в заявлении, которое его сестра Керри Кеннеди опубликовала на платформе X.

Кеннеди-младший признал, что его решение поддержать Трампа вызвало напряженность в семье. Он женат на актрисе Шерил Хайнс, которая написала в X, что глубоко уважает решение своего мужа выйти из гонки, но не стала комментировать его поддержку Трампа.

«Это решение мучительно для меня из-за трудностей, которые оно причиняет моей жене, моим детям и моим друзьям. Но я уверен, что это то, что я должен сделать. И эта уверенность дает мне внутренний мир, даже в условиях шторма», — сказал Кеннеди.

Кеннеди впервые объявил о своем участии в президентской гонке 2024 года как кандидат от Демократической партии, но прошлой осенью вышел из партии, чтобы баллотироваться как независимый кандидат. Ему удалось создать необычайно сильную базу для третьей стороны.

Недавние опросы показывают, что поддержка Кеннеди находится на уровне от среднего до низкого процента, и неясно, получит ли он даже столько на всеобщих выборах.

Есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что участие Кеннеди в гонке навредит Трампу больше, чем Харрис. Согласно опросу AP-NORC в июле, республиканцы значительно чаще, чем демократы, положительно оценивают Кеннеди. И те, у кого сложилось положительное мнение о Кеннеди, значительно чаще также положительно относятся к Трампу (52%), чем к Харрис (37%).