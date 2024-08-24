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Турция и Малайзия укрепляют оборонное сотрудничество
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и глава Турецкого агентства оборонной промышленности Халук Гергюн провели встречу для обсуждения укрепления оборонного сотрудничества между странами и ситуации в Палестине
Турция и Малайзия укрепляют оборонное сотрудничество
Глава Турецкого агентства оборонной промышленности Халук Гергюн / Photo: AA
24 августа 2024 г.

В пятницу премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял главу Турецкого агентства оборонной промышленности Халука Гёргюна для обсуждения усиления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.

Ибрагим и Гергюн провели «подробную дискуссию» по вопросам укрепления оборонных связей, сообщается в заявлении премьер-министра Малайзии на платформе X.

Кроме того, стороны обсудили продолжающийся кризис в Палестине и предложение Турции о проведении экстренной сессии Организации исламского сотрудничества (ОИС) в ответ на ситуацию в Газе.

«Малайзия решительно поддерживает эту инициативу, которая направлена на координацию действий и усиление давления на США и их союзников, чтобы принудить израильский режим немедленно прекратить атаки и бомбардировки в Газе», — заявил Ибрагим.

Гёргюн подчеркнул растущую мощь Турции в оборонной промышленности и отметил: «Наш растущий объем экспорта и крепкое сотрудничество в регионе придают нам большую силу в оборонной отрасли».

Он выразил надежду, что двухдневные переговоры принесут пользу обеим странам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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