В связи с ножевой атакой в Золингене был задержан 15-летний подросток из Кыргызстана. Полиция Дюссельдорфа выясняет его возможную причастность к преступлению, одновременно проводя следственные действия, включая обыски в различных местах. Орудие нападения было найдено в мусорном баке в центре города, сообщило издание Spiegel.

По информации Spiegel, задержанный подросток проживал в общежитии для беженцев. Один из свидетелей утверждает, что во время городского праздника подросток разговаривал с преступником о возможном нападении с ножом. Подозрения в его адрес касаются того, что он мог знать о планируемой атаке, но не сообщил об этом.

Ранее в немецком городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) произошло массовое убийство во время городского фестиваля. По данным полиции, в пятницу вечером около 21:40 по местному времени мужчина напал с ножом на посетителей праздничного мероприятия, посвященного 650-летию города.

В результате нападения погибли три человека, еще восемь получили ранения, из них пять - тяжелые. Полиция сообщает, что нападавший целенаправленно атаковал жертв в область горла.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Полиция ведет масштабные поиски и опрашивает свидетелей и пострадавших. Мотивы нападения пока не установлены.