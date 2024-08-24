ПОЛИТИКА
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Задержан подозреваемый в связи с ножевой атакой
В Германии задержан 15-летний подросток из Кыргызстана по подозрению в причастности к ножевой атаке на городском празднике в Золингене, в результате которой погибли три человека
Задержан подозреваемый в связи с ножевой атакой
Фото: Reuters / Reuters
24 августа 2024 г.

В связи с ножевой атакой в Золингене был задержан 15-летний подросток из Кыргызстана. Полиция Дюссельдорфа выясняет его возможную причастность к преступлению, одновременно проводя следственные действия, включая обыски в различных местах. Орудие нападения было найдено в мусорном баке в центре города, сообщило издание Spiegel.

По информации Spiegel, задержанный подросток проживал в общежитии для беженцев. Один из свидетелей утверждает, что во время городского праздника подросток разговаривал с преступником о возможном нападении с ножом. Подозрения в его адрес касаются того, что он мог знать о планируемой атаке, но не сообщил об этом.

Ранее в немецком городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) произошло массовое убийство во время городского фестиваля. По данным полиции, в пятницу вечером около 21:40 по местному времени мужчина напал с ножом на посетителей праздничного мероприятия, посвященного 650-летию города.

В результате нападения погибли три человека, еще восемь получили ранения, из них пять - тяжелые. Полиция сообщает, что нападавший целенаправленно атаковал жертв в область горла.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Полиция ведет масштабные поиски и опрашивает свидетелей и пострадавших. Мотивы нападения пока не установлены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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