Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия Аксазской верфи и передачи новых морских платформ, подчеркнув важность усиления мощи и эффективности турецких ВМС.

Турецкий лидер отметил, что сегодня на этом важном мероприятии Турция вводит в эксплуатацию подводную лодку «Пири-реис», поднимает флаг на «Хызыр-реис» и начинает ее ходовые испытания, а также приступает к оборудованию подводной лодки «Мурат-реис». Кроме того, в эксплуатацию вводятся новые топливные суда и 3000-тонный док для подводных лодок.

Президент выразил глубокую благодарность всем, кто участвовал в строительстве этих кораблей и подводных лодок. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает двигаться к цели создания мощного и современного флота, способного защищать страну как в пределах «Голубой Родины», так и в дальних водах.

«За последние 22 года мы совершили революцию в сфере оборонной промышленности», – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Турция продолжает активно укреплять свои Вооруженные силы во всех областях, и особенно военно-морской флот, который играет ключевую роль в защите национальных интересов.

Он также заявил, что к 2029 году все шесть подводных лодок проекта будут введены в строй, что значительно усилит боевой потенциал флота.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция продолжает развивать свою оборонную промышленность, создавая и модернизируя необходимые военные платформы, а также реализует проекты по строительству национальных подводных лодок и авианосцев.

Президент завершил свое выступление словами благодарности всем, кто причастен к обороне страны, и выразил надежду на успешное завершение всех текущих проектов.