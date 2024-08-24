Палестинский академик рассказал про будущее без израильской пропаганды

Мы видим, как люди меняют свои взгляды, когда речь заходит о Палестине, заявил в беседе с TRT World палестинский академик Сами аль-Ариан. Он заметил, что взгляды людей на Палестину меняются по мере того, как они видят истинную природу сионистского режима во время израильского нападения на Газу #Турция #Стамбул #Израиль #Палестина #Газа #альАриан #академик #палестинец #пропаганда