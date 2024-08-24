Россия и Украина провели обмен пленными 115 на 115

Россия и Украина обменялись пленными в формате «115 на 115», сообщили российское Министерство обороны и Офис омбудсмена Украины. В Минобороны РФ уточняется, что российские военнослужащие, захваченные в плен в Курской области, пока находятся в Беларуси откуда отправятся на лечение в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 115 украинских военнослужащих, среди которых бойцы Нацгвардии, ВСУ, военно-морских сил и пограничники, захваченные в Киевской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.Это 55-ый по счету обмен пленными между Киевом и Москвой. Посредником в этом обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Турция ранее также выступала посредником в обмене между Украиной и Россией, в том числе во время обмена «командиров Азовстали» и заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Умерова и Чийгоза. #Украина #Россия #обмен #пленные #война #Киев #Москва #омудсман #омбудсмен #МинобороныРФ