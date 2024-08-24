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Известный футболист пожертвует €500,000 детям Газы
Нидерландский футболист марокканского происхождения Анвар Эль-Гази объявил, что направит €500,000 из своей компенсации от «Майнца» на поддержку проектов для детей в Газе, отметив важность свободы слова
Известный футболист пожертвует €500,000 детям Газы
Анвар Эль-Гази / Фото: AA
24 августа 2024 г.

Анвар Эль-Гази, нидерландский футболист марокканского происхождения, в пятницу сообщил, что пожертвует €500,000 из компенсации, полученной от футбольного клуба «Майнц», на помощь детям в Газе.

«Хочу поблагодарить «Майнц» за две вещи. Во-первых, за значительную финансовую выплату, из которой 500 тыс. евро будут направлены на финансирование проектов для детей в Газе», — написал Эль-Гази в своем сообщении на платформе X.

«Надеюсь, что «Майнц», несмотря на неоднократные попытки избежать выплаты, может утешить себя тем, что благодаря мне они внесли финансовый вклад в улучшение жизни детей в Газе», — добавил он.

«Во-вторых, в попытке заставить меня замолчать, они только усилили мой голос в защиту угнетенных в Газе», — подчеркнул 29-летний футболист.

Трудовой суд Майнца постановил, что заявления Эль-Гази защищены свободой слова, и его увольнение было признано недействительным.

Суд также постановил, что клуб должен продолжать выплачивать Эль-Гази ежемесячную зарплату в размере €150,000 и восстановить его в должности.

В октябре «Майнц» сначала отстранил Эль-Гази от работы, а затем вынес ему предупреждение за использование фразы «От реки до моря» в Instagram.

Позже руководство «Майнца» объявило, что Анвар Эль-Гази был прощен после переговоров.

Фраза «От реки до моря, Палестина будет свободна» является палестинским лозунгом, обозначающим территорию между рекой Иордан и Средиземным морем, включая Израиль, Западный берег и сектор Газа.

В августе Эль-Гази перешел в «Кардифф Сити» на правах свободного агента по однолетнему контракту.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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