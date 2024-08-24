В Украине не рассматривают Индию как возможного посредника в переговорах по урегулированию войны с Россией. Однако визит премьер-министра Нарендры Моди в Киев 23 августа воспринимается как символ поддержки. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

NYT отмечает, что это первый визит индийского премьер-министра в Украину с момента обретения ею независимости в 1991 году. Главы государств с нейтральной позицией по войне редко посещают Киев.

Украинские чиновники считают визит Моди дипломатическим жестом поддержки и потенциальным позитивным сигналом для продвижения переговоров о прекращении войны.

Ранее, в начале июля, Моди посетил Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Во время этой встречи индийский премьер подчеркнул, что война не может быть решением проблем, и обе стороны согласились с необходимостью «скорейшим образом установить мир».

Однако, президент Украины Владимир Зеленский назвал визит Моди в Москву и его встречу с Путиным «огромным разочарованием» и «сокрушительным ударом по мирным усилиям».