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Киев не рассматривает Индию как посредника
Украина не видит в Индии потенциального посредника в переговорах по урегулированию конфликта с Россией, но расценивает визит премьер-министра Нарендры Моди в Киев как демонстрацию дипломатической поддержки
Киев не рассматривает Индию как посредника
Фото: Reuters / Reuters
24 августа 2024 г.

В Украине не рассматривают Индию как возможного посредника в переговорах по урегулированию войны с Россией. Однако визит премьер-министра Нарендры Моди в Киев 23 августа воспринимается как символ поддержки. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

NYT отмечает, что это первый визит индийского премьер-министра в Украину с момента обретения ею независимости в 1991 году. Главы государств с нейтральной позицией по войне редко посещают Киев.

Украинские чиновники считают визит Моди дипломатическим жестом поддержки и потенциальным позитивным сигналом для продвижения переговоров о прекращении войны.

Ранее, в начале июля, Моди посетил Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Во время этой встречи индийский премьер подчеркнул, что война не может быть решением проблем, и обе стороны согласились с необходимостью «скорейшим образом установить мир».

Однако, президент Украины Владимир Зеленский назвал визит Моди в Москву и его встречу с Путиным «огромным разочарованием» и «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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