Премьера документального фильма «Больница Шифа: 14 дней ужаса» прошла в Стамбульском международном конгресс-центре Лютфи Кырдар.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч выступил перед показом фильма. Он выразил благодарность всем, кто участвовал в его создании.

Тунч подчеркнул, что в Палестине уже более века продолжается угнетение. Он отметил, что с 7 октября в Газе происходит геноцид, который является преступлением против человечества.

Министр напомнил о первой сионистской конференции. Он рассказал, что после этой конференции возникла идея создания еврейского государства, а также была принята декларация Бальфура. В итоге в 1948 году был создан Израиль, а палестинцы были изгнаны со своих земель.

Тунч отметил, что во время арабо-израильской войны 1967 года были оккупированы значительные части палестинских территорий. Он подчеркнул, что эти земли до сих пор находятся под оккупацией. По его словам, международное сообщество признало важность соблюдения статуса Иерусалима и международного права, но Израиль не выполняет ни одного из решений ООН.

Министр напомнил, что с 7 октября в результате атак Израиля погибло более 40 тыс. палестинцев, из которых 80% — женщины и дети. Он добавил, что на глазах у всего мира продолжаются массовые убийства.

Тунч подчеркнул, что в деле против Израиля ключевую роль играют доказательства, собранные «Анадолу» и TRT.

«Турецкие СМИ ежедневно раскрывают миру правду о преступлениях и угнетении, которые совершает Израиль. В донесении этой информации до международного сообщества большую роль сыграли TRT World и Al Jazeera. Журналисты агентства «Анадолу», рискуя жизнью, продолжают свою работу, чтобы пробудить совесть человечества, зафиксировать эти преступления в истории и представить доказательства, даже если судебные процессы идут медленно. Мы еще раз благодарим агентство «Анадолу» за их вклад», — отметил министр.