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Палестинская медик рассказал о своих надеждах и трудностях помощи своему народу в Газе
Палестинский медбрат Ахмед Кута поделился с TRT WORLD своими переживаниями из-за нахождения вдали от дома, наблюдая, как его народ терпит израильское нападение на Газу, и надеясь на восстановление разрушенного региона. #Турция #Стамбул #Израиль #Палестина #Газа #медик #восстановление #палестинец #медбрат
Палестинская медик рассказал о своих надеждах и трудностях помощи своему народу в Газе / Others
24 августа 2024 г.
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