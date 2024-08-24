Палестинская медик рассказал о своих надеждах и трудностях помощи своему народу в Газе

Палестинский медбрат Ахмед Кута поделился с TRT WORLD своими переживаниями из-за нахождения вдали от дома, наблюдая, как его народ терпит израильское нападение на Газу, и надеясь на восстановление разрушенного региона. #Турция #Стамбул #Израиль #Палестина #Газа #медик #восстановление #палестинец #медбрат