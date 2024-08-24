ПОЛИТИКА
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В Стамбуле прошла презентация фильма, разоблачающего колониализм Израиля
В Стамбуле состоялась премьера документального фильма «Священная оккупация», которую сняли журналисты TRT. Фильм рассказывает о том, как Израиль постепенно оккупирует палестинские земли с помощью радикальных группировок молодежи и поселенцев. На премьеру фильма собрались эксперты и активисты со всего мира, которые рассказали о зверствах, которые Израиль совершает в секторе Газа. #оккупация #палестина #израиль #фильм #премьера
nmbmbmn / Others
24 августа 2024 г.
Истории
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