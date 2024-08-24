Девять человек погибли в Донецкой и Харьковской областях в субботу в результате российских авиаударов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Согласно заявлению ведомства, четыре человека погибли и шесть получили ранения в северо-восточной Харьковской области, где Россия в течение дня атаковала населенные пункты в Богодуховском, Изюмском и Купянском районах региона.

Кроме того, губернатор Донецкой области Вадим Филашкин написал в обновленном сообщении в Telegram, что пять человек погибли и пять получили ранения в результате ударов по городу Константиновка, расположенному примерно в 12 километрах к юго-западу от прифронтового города Часов Яр.

Изначально Филашкин сообщил, что по меньшей мере три человека погибли и двое получили ранения, написав: «Берегите себя! Эвакуируйтесь!»

Российские власти пока не прокомментировали эти удары.

Местные власти Донецкой и Харьковской областей призвали тысячи людей эвакуироваться на фоне продолжающегося продвижения Москвы в восточной части страны, несмотря на продолжающееся наступление Украины в Курской области России с 6 августа.

* В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.