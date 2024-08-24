Террористическая группировка ДАЕШ взяла на себя ответственность за нападение с ножом в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и восемь получили ранения. Инцидент произошел в пятницу вечером во время фестиваля, посвященного 650-летию города.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст назвал нападение терактом: «Эта атака нанесла удар в самое сердце нашей страны».

Полиция продолжает поиски нападавшего и задержала 15-летнего подростка для выяснения его возможной связи с атакой. Власти рассматривают инцидент как возможный теракт, так как других мотивов не обнаружено, а нападавший и жертвы, по-видимому, никак не были связаны между собой.

Представитель прокуратуры Дюссельдорфа Маркус Касперс сообщил, что нападавший, похоже, намеренно наносил удар жертвам в горло.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к скорейшему задержанию и наказанию преступника. «Преступник должен быть быстро пойман и наказан по всей строгости закона», — заявил канцлер.

Мэр Золингена Тим-Оливер Курцбах выразил шок и скорбь в связи с произошедшим. Власти отменили оставшуюся часть фестиваля.

Министерство иностранных дел Турции сообщило в социальной сети X, что, по имеющейся информации, ни один из турецких граждан не пострадал во время нападения 23 августа в Золингене. Ведомство также отметило, что генконсульство в Дюссельдорфе внимательно следит за развитием событий.

Инцидент произошел накануне выборов в трех землях Германии, где антииммигрантская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) имеет шансы на победу. Один из кандидатов от АдГ, Бьерн Хеке, уже прокомментировал нападение в социальных сетях, призвав «покончить с безумием принудительной мультикультурности».