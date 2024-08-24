Израильские силы превратили обозначенные как «безопасные гуманитарные зоны» в секторе Газа в груды щебня и пепла, оставив лишь 9,5% территории в качестве так называемых «безопасных зон» для перемещенных мирных жителей. Это следует из заявления Палестинской гражданской обороны в Газе.

В начале наземного вторжения Израиля в Газу в ноябре 2023 года израильские силы вытеснили сотни тысяч мирных жителей из северной части Газы в южную, утверждая, что эти районы были «безопасными гуманитарными зонами». Изначально эти зоны охватывали 230 кв. км или 63% от общей площади Газы.

По мере продолжения израильских военных операций размер этих так называемых безопасных зон резко сократился. К началу декабря 2023 года они уменьшились до 140 кв. км, в мае 2024 года - до 79 кв. км, к середине июня 2024 года - до 60 кв. км, в середине июля 2024 года - до 48 кв. км, а на август 2024 года составили всего 35 кв. км, что равно 9,5% территории Газы.

Текущая зона включает лишь около 3,5% сельскохозяйственных, служебных и коммерческих территорий, что еще больше сокращает места, где мирные жители могут найти убежище.

Продолжающееся сокращение этих безопасных зон усугубило гуманитарный кризис в Газе, так как у мирных жителей остается все меньше мест для укрытия от насилия.

Израиль продолжает свое жестокое наступление на сектор Газа, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня. По данным местных органов здравоохранения, в результате нападения погибло более 40 334 палестинцев, в основном женщин и детей, и более 93 356 получили ранения.

Продолжающаяся блокада Газы привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и лекарств, оставив большую часть региона в руинах. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде, который распорядился прекратить военные операции в южном городе Рафах, где более миллиона палестинцев искали убежища до вторжения в этот район 6 мая.