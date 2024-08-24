Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного джета. Об этом сообщили французские телеканалы LCI и TF1. Инцидент произошел около 20:00 по европейскому времени.

По данным источников, Дуров прибыл из Азербайджана в сопровождении телохранителя и женщины. Задержание было произведено на основании ордера, выданного Национальным управлением французской судебной полиции в рамках предварительного расследования.

Сообщается, что бизнесмен находился в розыске. По информации телеканала TF1, ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками, что делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и прочих тяжких преступлений с использованием Telegram.

Французские правоохранительные органы считают, что отсутствие модерации, сотрудничества с французской полицией, а также ряд инструментов, которые предлагает Telegram (анонимные номера, криптовалютный кошелек и т. д.), делает Дурова соучастником наркотрафика, распространении педофильского контента и мошенничества, сообщает TF1.

Этот ордер на обыск действовал только тогда, когда Павел Дуров находился на территории страны. «Он допустил ошибку сегодня вечером. Мы не знаем почему... Был ли этот полет случайным? В любом случае, он за решеткой!», — сообщил TF1 источник, близкий к расследованию.

Зная, что во Франции он является персоной нон грата, Павел Дуров посещал ОАЭ, постсоветские страны и Южную Америку, однако очень мало путешествовал по Европе и избегал страны, в которых Telegram находится под наблюдением, сообщает французский канал.

Ожидается, что он предстанет перед следственным судьей в эту субботу вечером перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье по множеству преступлений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег и педофильский контент. Дуров перед судом как гражданин Франции, сообщает TF1.

Официальных комментариев от представителей Павла Дурова или французских властей на момент публикации не поступало.