В воскресенье рано утром израильская армия объявила о нанесении ударов по южному Ливану в ответ на утверждаемую подготовку «Хезболлы» к масштабному нападению на Израиль. Представитель армии Даниэль Хагари сообщил о ракетных обстрелах израильской территории со стороны Ливана.

«Мы недавно обнаружили подготовку «Хезболлы» к запуску ракет в сторону Израиля. В результате мы наносим удары для устранения угрозы», — заявили в израильской армии.

В ответ «Хезболла» объявила о запуске беспилотников и ракет вглубь территории Израиля, назвав это «началом ответа на убийство [Фуада] Шукра» 30 июля. Группировка заявила: «Сопротивление в Ливане сейчас находится в состоянии наивысшей готовности и будет жестко отвечать на любую израильскую агрессию».

По данным израильских СМИ, истребители нанесли удары по 40 целям в южном Ливане. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах на севере Израиля. Из-за обострения ситуации были приостановлены полеты в аэропорту Бен-Гурион.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден внимательно следит за развитием событий. «Мы продолжим поддерживать право Израиля на самооборону и будем продолжать работать над региональной стабильностью», — заявил представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт.

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, подтвердив «непоколебимую приверженность США обороне Израиля от любых атак со стороны Ирана и его региональных союзников и прокси».

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и «Хезболла» пообещали отомстить за их гибель.